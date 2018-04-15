Bursa’da cezaevinden kaçtığı öğrenilen bir kişinin karısının çocuklarını almasına kızarak kayınpederini vurarak öldürdüğü öğrenildi. Bununla kalmayan gözü dönmüş adamın kayınpederinin evini ateşe verdiği ve ev sahibini rehin alarak sokağa çıktığı öğrenildi.

Olay, Bursa Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’daki cezaevinden kaçan 27 yaşındaki Yakup D. isimli adam karısının çocuklarını almasına kızarak 50 yaşındaki kayınpederi Mehmet Çiftçi’yi parkta silahla vurarak öldürdü.

EVİ YAKTI, EV SAHİBİNİ REHİN ALDI

Kayınpederini öldürdükten sonra kayınpederinin yaşadığı evi ateşe veren gözü dönmüş adamın daha sonra ev sahibi olduğu öğrenilen Macit M. ile karşılaştığı ve ev sahibini elindeki pompalı tüfekle rehin alarak sokağa çıktığı öğrenildi. Evin ateşe verilmesi üzerine dumanların kısa sürede yükseldiği ve evin alev alev yandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenilirken daha sonra bölgeye özel harekat polislerinin intikal ettiği belirlendi.

EV SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDU

Elindeki tüfekle rehin aldığı ev sahibini mahallenin başına kadar getiren Yakup D.’nin polisin tüm çabalarına rağmen ikna olmadığı ve rehine Macit M.’yi bacağından vurduğu öğrenildi. Gözü dönmüş adam olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınırken bacağından vurularak yaralanan Macit M.’nin çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.