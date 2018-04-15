ABD’nin koalisyon ülkeleriyle yaptığı saldırı sonrasında açıklama yapan Esad, Amerikan filmlerinde Rus yapımı silahların geri kalmış gibi gösterildiğini söyleyerek ‘Kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz.’ dedi.

Suriye saldırısının ardından Beşar Esad’ın Rus vekilleri kabul ettiği görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptığı hava saldırısının değerlendirildiği öğrenildi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Esad, ‘Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar geri kalmış gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz.’ dedi.

‘DÜN ABD’NİN SALDIRGANLIĞINI GÖRDÜK’

Rus vekilleri kabul eden Esad, ‘Dün ABD’nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970’li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık’ diyerek Amerikan filmlerinde Rus yapımı silahların hep geri kalmış olduğunun gösterildiğini ancak bu saldırı sonrasında kimin silahlarının geri kalmış olduğunun görüldüğünü belirtti.

SOVYET YAPIMI SİLAHLARI ÖVDÜ

Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Rus vekil Sergey, Esad’ın ABD ve diğer koalisyon ülkelerinin Suriye’ye yaptığı füze saldırısında füzeleri püskürttüğü iddia edilen Sovyet yapımı silahları övdüğünü aktardı.

‘MALİYET 400 MİLYAR DOLARI BULACAK’

Görüşmede heyete başkanlık ettiği öğrenilen Sablin, Esad’ın Rus vekillerle görüşmesi sırasında altyapının yeniden inşa edilmesinin çok önemli bir konu olduğunu ve bunun için maliyetin en az 400 milyar doları bulacağını söyledi. Bu maliyetin karşılanması içinde en az 10 ila 15 yıla ihtiyaç olduğunu söylediğini belirtti.