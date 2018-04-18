Alınan son dakika bilgisinde Olağanüstü Hal’in 3 ay daha uzatılmasını öngören Hükümet tezkeresinin TBMM’de kabul edildiği bu bağlamda OHAL’in 15 Temmuz’dan sonra 7. kez uzatıldığı belirtildi.

Türkiye, bugün yapılan art arda açıklamalar sonrasında erken seçim gündemine kilitlenirken TBMM’den OHAL’le ilgili beklenen açıklama geldi. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan MGK sonrasında OHAL'in uzat’lıp uzatılmayacağı konusu merak edilmeye başlanmıştı. Gerçekleştirilen toplantıda, OHAL’in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındığı açıklanmıştı.

OHAL’E İLİŞKİN BAŞBAKANLIK TEZKERESİ TBMM’YE SUNULMUŞTU

Dün gerçekleştirilen MGK toplantısı sonrasında OHAL’in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındığı açıklanmıştı. Bu kararın MGK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında da görüşülmüştü. Bu görüşmenin ardından OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğu belirtilmişti.

OHAL 7. KEZ UZATILDI

OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen OHAL tezkeresinin AK Parti ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildiği açıklandı. TBMM’de kabul edilen kararın ardından 15 Temmuz sonrasında OHAL 7. kez uzatıldı.

ERKEN SEÇİM VE OHAL KARARI AYNI GÜNE DENK GELDİ

Türkiye gündemi bugün hem erken seçim hem de OHAL’e kitlendi. Bugün Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin erken seçime gideceği ve seçim tarihinin 24 Haziran 2018 Pazar olduğunu açıkladığı öğrenilmişti. Aynı zamanda OHAL tezkeresinin TBMM’de kabul edilmesi de Türkiye’nin başka bir önemli gündemi haline geldi.