Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü erken seçime gideceğini duyurmasıyla seçim maratonu resmen başlamış oldu. İşte adım adım sreçim süreci boyunca olacaklar…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik bir görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşme sonrasında Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla Türkiye’nin 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gideceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından seçim maratonu resmen başladı.

AÇIKLAMA SONRASI GÖZLER YSK’YA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği basın toplantısında 24 Haziran 2018 Pazar gününde seçim yapma kararı aldıklarını ve konuyla ilgili yasal süreci de hemen başlatacaklarını duyurmuştu. YSK’nın da seçim hazırlıklarına hemen başlayacağını duyuran Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını noktaladı. Bu açıklamalar sonrasında tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun 24 Haziran 2018’de gerçekleşecek olan erken seçimler için izleyecek olduğu yol haritasının 1 Kasım’da gerçekleşen erken seçim süreciyle benzer olacağı belirtildi.

YSK BAŞKANI GÜVEN AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye’nin gündemi haline gelen erken seçim kararı sonrasında YSK Başkanı Sadi Güven’den açıklama geldi. Güven, açıklamanın hemen sonrasında seçim takvimi hazırlıklarının başladığını belirterek bu hazırlıkların bir iki gün içinde tamamlanacağını söyledi. Ayrıca Güven, TBMM’den yasanın çıkmasını bekleyeceklerini daha sonrasında da süreci işleteceklerini aktardı.

SÖZ KONUSU TASLAK 4 SİYASİ PARTİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan AK Parti ve MHP’nin beraber hazırladığı erken seçim taslağının TBMM Başkanlığı’na sunulduğu belirtildi. Söz konusu taslağın oylamasından hemen önce CHP ve HDP ile de görüşülmesinin beklendiği öğrenildi. Fakat CHP ve HDP erken seçimle ilgili olumlu tepki vermeseler bile AK Parti ve MHP’nin oyları sonucunda erken seçim taslağının TBMM’de kabul edilmiş olacağı öğrenildi.

TASLAK OYLAMASI SALI GÜNÜ YAPILACAK

AK Parti ve MHP’nin beraber TBMM’ye sunduğu erken seçim taslağının oylaması Salı günü gerçekleştirilecek. Taslağın TBMM’de kabul edilmesinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından geçmesinin hemen ardından YSK’nın resmen harekete geçeceği ve seçim takviminin işlemeye başlayacağı öğrenildi.

DEVLET BAHÇELİ CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Erken seçim kararı sonrasında siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları merakla beklenmeye başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurun dirilişine, Cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.’ dedi. Türkiye’nin gündemine oturan erken seçim kararı sonrasında en çok merak edilenlerden biri de muhalefer partisi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı oldu. CHP cephesinden Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken Gazete Habertürk Yazarı Nagehan Alçı’nın, ‘CHP’nin adayının yüzde 90 ihtimalle İlhan Kesici olacağını düşünüyorum.’ demesi dikkat çekti. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Cumhurbaşkanlığı adayı için yaptığı açıklamasında, Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz.' diyerek Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yeşil ışık yaktıklarını gösterdi.