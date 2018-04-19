24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verilen erken seçim maratonunun başlamasıyla parti adayları herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de muhalefet partisi CHP’nin adayının kim olacağıydı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?’ sorusuna, ‘Ben değil partim karar verir’ diyerek noktayı koydu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından kesin olarak günü konan erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verilmişti. Erken seçim tarihi belli olurken herkes partilerden kimin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını merak etmeye başlamıştı. Muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’da kendisine yöneltilen ‘Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?’ sorusuna yanıt verdi ve ‘Ben değil partim karar verir.’ diyerek sorulara noktayı koydu.

‘BU ÜLKENİN GERİLİMDEN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİĞİNİ BİLİYORUZ’

Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Hepimiz Haziran için mücadele edeceğiz. Haziran’da söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Haziran iyilerin galip geldiği kötülerin yenildiği bir aydır. Hepimiz Haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz.’ dediği öğrenildi.

BÜLENT TEZCAN KILIÇDAROĞLU’NU İŞARET ETMİŞTİ

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler aday olup olmayacağına partisinin karar vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde PM’yi toplayacaklarını belirtti. Öte yandan CHP’li Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklamalarda, ‘Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu’dur’ demesi de Kılıçdaroğlu’nu ön plana çıkarmıştı.