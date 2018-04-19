Tarihi belirlenen erken seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Söz konusu 100 bin imzanın nasıl toplanacağı son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Seçmenlerin 100 bin imza için kimlikleriyle seçim kurullarına giderek imza verebilecekleri aktarıldı.

Uyum yasalarıyla alakalı toplantıların sona ermesinin ardından AK Partili Hayati Yazıcı’dan konuyla alakalı açıklamalar gecikmedi. Yazıcı konuyla alakalı yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanması gereken 100 bin imzanın YSK tarafından oluşturulacak olan seçim merkezlerinde verileceğini belirtti.

SEÇMENLER KİMLİKLERİYLE GİDEREK İMZA VEREBİLECEK

Yapılan açıklamalarda, tarihi belli olan erken seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanması gereken 100 bin imza ile ilgili detaylı bilgi verildi. Söz konusu 100 bin imza için seçmenlerin kimliklerini yanlarına alarak seçim kurullarına giderek imza verebilecekleri açıklandı. Seçmenlerin vereceği 100 bin imzanın YSK tarafından oluşturulacak olan seçim merkezlerinde verebilecekleri de aktarıldı.

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