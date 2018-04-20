Adana’da sevgili oldukları öğrenilen Muhammet Yıldırım ve Yeter A. arasında yaşanan tartışmanın sonu kanlı bitti. Muhammet Yıldırım’ın kız arkadaşı Yeter A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Olay, Adana Kozan ilçesinde yer alan Işıklı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sevgili oldukları öğrenilen Muhammet Yıldırım ve Yeter A. aralarında konuşmak için mahallede bulunan narenciye bahçesi içindeki bir eve gitti.

‘SANA SARKINTILIK EDERSEM BENİ VUR’

Muhammet Yıldırım ve Yeter A., burada aralarında konuşmaya başlarken bir süre sonra aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışma sonrasında evden ayrılan Muhammet Yıldırım’ın aracında bulunan av tüfeğini alıp yeniden sevgilisi Yeter A.’nın yanına geldiği öğrenildi. Sevgilisi Yeter A.’ya tüfeği veren ve ‘Al bunu, sana sarkıntılık edersem beni vur.’ dediği iddia edildi. Tüm bu konuşmalar sonrasında aradan geçen birkaç dakika içinde Muhammet Yıldırım’ın kız arkadaşı Yeter A.’yı taciz ettiği öne sürüldü. Bu durum üzerine Yeter A.’nın elinde tuttuğu av tüfeği ile Yıldırım’a ateş ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaşanan korkunç olay sonrasında Yeter A.’nın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken silah sesini duyan vatandaşların olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdıkları öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Yeter A. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.