Türkiye’nin gözünü çevirdiği 24 Haziran 2018 erken seçimleri için Vatan Partisi Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptığını duyurdu. ‘Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var.’ diyen Perinçek, adaylık başvurusunu yaparak ilk adımı attığını açıkladı.

Vatan Partisi’nin Genel Başkanı olan ve yıllardır siyasetin içinde yer alan Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı. Başvurusunu gerçekleştirdiğini duyuran Perinçek, ‘Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var.’ Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurallarına taşıyacağız.’ dedi.

‘TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR’

YSK binası önünde açıklamalarda bulunan Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptığını aktararak gerekli olan tüm evrakları teslim ettiğini belirtti. ‘Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor.’ ifadelerinde bulunan Perinçek, tüm bu süreçte her şeye hazır olduklarını ve çözüm üretmek için her şeyi yapacaklarını aktardı.

‘KORKMUYORUZ’

Türkiye’nin ilk defa 100 bin vatandaşın imzası ile Cumhurbaşkanı adayını belirlediğine değinen Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını yaptığını ve seçimlerde ‘Bende varım’ dediğini ifade etti. Türkiye’nin önünde zorluklar olduğunu söyleyen Perinçek, ‘Bu zorluklardan yılmıyoruz, korkmuyoruz.’ diyerek tüm zorlukları yenerek üstesinden geleceklerini belirtti. Barış ve huzur ifadelerinde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ‘Ülkemizi vatan bütünlüğüne, barışa ve huzura kavuşturacak gücümüz ve cesaretimiz var.’ dedi.