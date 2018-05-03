Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapmakta olan A.G isimli şahsın gündelikçi olan yabancı uyruklu bir kadını evine çağırarak tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanması ortalığı karıştırdı. Bunun yanı sıra Kültür Sanat İşgörenleri Sendikası Genel Örgütlenme ve Kadın Kolu Sekreterliği yapmakta olan A.G’nin tecavüz iddiasıyla tutuklanması merkezi Ankara’da olan sendikayı da karıştırdı.

Merkezi Ankara’da olan sendikanın Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini de yapmakta olan A.G’nin evine çağırdığı gündelikçi olan yabancı uyruklu bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanması sendika genel başkanı tarafından da doğrulandı. A.G’nin tecavüz ettiği kadının Kazakistan uyruklu bir kadın olduğu belirtilirken sendika avukatının olayı araştırdığı aktarıldı.

SENDİKADA İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Skandal olayın yayılması üzerine 20 üyenin art arda sendikadan istifa ettiği öğrenildi. A.G’nin ilk duruşmasının 14 Mayıs tarihinde görüleceğini belirten sendika genel başkanı Cüneyt Balkız, sürecin yakından takip edildiğini ancak A.G’nin tutuklu olmasından dolayı konuyla ilgili net bilgiler alınamadığını söyledi.

‘KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ’

Öte yandan Antalya’da bulunan Devlet Opera ve Balesi’nde de memurluk yapan A.G’nin adının geçtiği olayla ilgili müdür Sibel Kızılateş’te açıklamalarda bulundu. konunun yargıya intikal ettiğini söyleyen Kızılateş, gerekenin yapıldığını ve olayın kurum içinde yaşanan bir olay olmamasından dolayı herhangi bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını söyleyerek savcılığın gereken incelemeyi yaptığı belirtildi.