Pegasus Havayolları Kiev-Ankara seferli uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçakta sarhoş olduğu tahmin edilen bir adam hem kabin görevlilerine hem de yolculara zor anlar yaşattı. Yerinden kalkarak uçağın kapısını açmaya çalışan adam büyük korku yarattı.

Olay, Pegasus Havayolları’na ait PC1721 sefer sayılı Kiev-Ankara seferli uçakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aşırı alkol aldığı tahmin edilen ve sarhoş olma ihtimali çok yüksek olan bir yolcu uçakta herkesi paniğe soktu.

TÜRK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kiev Zhuliany Havalimanı’ndan Ankara’ya gelmek için kalkış yapan uçakta yerden metrelerce yüksekte bir yolcunun yaptığı hareketler herkesi panikletti. Uçuşun son 20 dakikasına girildiği anlarda Türk olduğu iddia edilen ve sarhoş olma ihtimali çok yüksek olan yolcunun Ukraynalı bir yolcu ile tartışmaya başladığı öğrenildi. Ayakta durmakta bile güçlük çektiği belirtilen yolcunun daha sonra diğer tüm yolcularla tartışmaya başladığı ve herkesi rahatsız ettiği öne sürüldü.

ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Sarhoş olan yolcu ve diğer yolcular arasında çıkan sözlü tartışma kabin görevlilerine zor anlar yaşatırken aşırı alkol kullandığı düşünülen adamın uçakta kurallara aykırı hareketler yapması da herkesi paniğe soktu. Son olarak damın uçağın inişinden kısa bir süre önce acil çıkış kapısına yöneldiği ve kapıyı zorlayarak açmaya çalıştığı iddia edildi. Yaşanan korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir başka yolcu kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.