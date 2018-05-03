CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin seçim pankartları ortaya çıktı. Pankartların basıldığı matbaadan paylaşıldığı iddia edilen fotoğrafların sosyal medyada hızla yayıldığı ve gündeme bomba gibi düştüğü öğrenildi.

Türkiye, 24 Haziran seçimlerine doğru giderken siyasi partilerde de Cumhurbaşkanı adayları tek tek açıklanmaya başladı. AK Parti ve MHP’nin yaptığı Cumhur ittifakı ile AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Bunun hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylığını duyurmuş daha sonrada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığını açıklamıştı. Tüm bunların ardından gözler CHP’ye çevrildi.

MUHARREM İNCE’NİN ADAYLIK İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Tüm partiler Cumhurbaşkanı adayını tek tek açıklarken CHP’nin kimi aday çıkaracağı herkes tarafından merak ediliyordu. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve CHP’deki bazı hareketlenmeler sonrasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağı iddiaları ortaya çıkarmıştı. Öte yandan CHP’li İlhan Kesici’nin yaptığı son açıklamada, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürmesinin ardından konu hakkında Muharrem İnce’yi telefonla arayarak tebrik ettiğini ve İnce’nin de kendisinin tebriklerini kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

İNCE’NİN SEÇİM PANKARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarının ardından resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı. Muharrem İnce’nin adaylık açıklamasının öncesinde seçim pankartlarının hazırlandığı ve pankartların basıldığı matbaadan bu fotoğrafların sosyal medyadan paylaşıldığı görüldü. Bu pankartları kimin bastırdığına dair kesin bir bilgiye ulaşılmadı.