Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, tüm yurt genelinde 6 Mayıs 2018 Pazar günü itibari ile sağanak yağışın etkili olacağı ve yağışların tam 1 hafta yurtta kalmasının beklendiği aktarıldı. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için hafta sonunda sağanak yağış tahmininde bulundu. Tüm yurdun hafta sonundan itibaren gök gürültülü ve sağanak yağışın etkisi altına girmesi ve bu yağışların 1 hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜĞÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu itibariyle yerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı belirtildi. Öte yandan geride bıraktığımız haftalardan itibaren Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan ve gece ile sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimlerini de etkisi altına alan sis hadisesinin hafta sonu itibari ile yoğunlaşacağı belirtti.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Yapılan uyarılarda, 6 Mayıs 2018 Pazar günü itibari ile yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Yağışların Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimi, İç Anadolu’nun Kuzetbatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Diğer yandan yağışların Pazar günü itibari ile başlayacak olan yağışların 1 hafta boyunca süreceği de verilen bilgiler arasında.