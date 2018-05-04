﻿ Flaş Flaş! Ege Denizi'nde Tehlikeli Anlar: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı, Ölü ve Yaralı Var Mı?

Flaş Flaş! Ege Denizi'nde Tehlikeli Anlar: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı, Ölü ve Yaralı Var Mı?

Ege sularında bir Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisinin çarpıştığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında çarpışan iki gemide de ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

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Flaş Flaş! Ege Denizi'nde Tehlikeli Anlar: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı, Ölü ve Yaralı Var Mı?
Flaş Flaş! Ege Denizi'nde Tehlikeli Anlar: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı, Ölü ve Yaralı Var Mı? Tarih: 2018-05-04 Saat: 15:42:36
Güncelleme : 2018-05-04 15:42:36

Ege sularında bir Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisinin çarpıştığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında çarpışan iki gemide de ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Ege Denizi’nde Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisinin çarpıştığı bilgilerinin son dakika bilgisi olarak aktarılmasının ardından yapılan açıklamada, her iki gemide de ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

ÇARPIŞAN HER İKİ GEMİDE DE BATMA TEHLİKESİ YOK

Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen ilk açıklamada, Midilli adası açıklarında Türk çimento gemisi ve Yunan savaş gemisinin çarpıştığı ve çarpışan her iki geminin batma tehlikesi bulunmadığı aktarıldı.

ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Midilli adası açıklarında çarpışan Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisinde ölen ve yaralanan olmadığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

Ayrıntılar Geliyor...

 

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