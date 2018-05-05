24 Haziran 2018 seçimlerine doğru hızla ilerlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamalarda, Suriyelilerin vatandaşlıkları ve seçimlerde oy kullanıp kullanamayacaklarına dair önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamalara göre, eğer Suriyeli vatandaşlar 12 Mayıs 2018’e kadar vatandaşlık alırsa 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecekler. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken Suriyeli vatandaşların seçimlerde oy kullanıp kullanamayacaklarına dair önemli bilgiler verdi. Suriyeli mültecilerin hemen hemen hepsinin anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabildiğini söyleyen Erdoğan, ‘Bizde kendimize bir hedef belirledik dedik ki, biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım.’ ifadelerinde bulunarak Suriyelilere vatandaşlık sinyalini verdi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE OY KULLANABİLECEKLER Mİ?

Öte yandan Suriyelilerin vatandaşlığa alınma konusunun gündeme gelmesiyle herkes Suriyelilerin 24 Haziran seçimlerinde oy kullanıp kullanmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Suriyeliler vatandaşlığa alındıktan sonra önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecekler mi? Suriyeliler ne zamana kadar vatandaşlık için müracaat edebilirler? İşte detaylar…

12 MAYIS’A KADAR SÜRELERİ VAR

Vatandaşlık almaları halinde Suriyeliler oy kullanma hakkına sahip olabilecekler. Bunun için Suriyeli mültecilerin 12 Mayıs 2018 tarihine kadar vatandaşlık için gereken işlemleri tamamlayarak vatandaşlığa alınmaları gerekiyor. Bu durumda Suriyeli mültecilerin 12 Mayıs tarihine kadar vatandaşlık için gereken işlemleri halletmemesi halinde 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmayacaklar.