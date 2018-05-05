Meteoroloji’den yapılan son açıklamada, Ankara’da yaşanan sel felaketinin devamının geleceği ve ilerleyen zamanlarda yeni bir sel oluşumu görüleceği aktarıldı. Ankara için sel uyarısı yapan Meteoroloji, vatandaşları uyardı. İşte detaylar…

Bugün Ankara, sel sularına teslim oldu ve zor bir gün geçirdi. Aniden bastıran sağanak yağış ve arkasından gelen sel ile vatandaşlar büyük bir zorluk yaşadı. Sel sularının caddelerden taşarak araçları sürüklemesi ve bir vatandaşın sel sularına kapılarak gözden kaybolması Ankara’da yaşanan olayı gözler önüne serdi. Yaşanan bu anların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, ilerleyen saatler içinde Ankara’da bir sağanak yağış daha beklendiği belirtildi ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Ankaralıların yağışlı bir gün geçirdiği ve bir anda bastıran sağanak yağışın ardından meydana gelen sel baskınları günü adeta kabusa çevirdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerin taştığı ve araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü. Öte yandan bir vatandaşın sel sularıyla mücadelesi ve suya kapılarak gözden kaybolması bilançoyu gözler önüne serdi. Meteoroloji’den yapılan son açıklamada, Ankara’da yağışların ilerleyen saatlerde de devam edeceği ve yine ani bir sağanak yağış beklentisi olduğu belirtilerek vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşların ö zellikle yağışların ardından yeniden oluşabilecek sel ve su baskınları ve yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarıldı.