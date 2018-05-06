Şanlıurfa Suruç ilçesinde öğretmen olan Arzu Y. kendisini avukat olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu Ömer A. tarafından tam 155 bin lira dolandırıldı. Dolandırılmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Arzu Y. yaşadığı olayın şokundan kurtulamadığını söyledi.

Olay, Şanlıurfa Suruç ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Şanlıurfa Suruç’ta yer alan Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna 2 yıl önce tahini çıkan Arzu Y., bir arkadaş gurubu içinde tanıştığı Ömer A. tarafından dolandırıldı.

KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITMIŞ

Arzu Y.’nin arkadaş grubu içinde tanıştığı Ömer A.’nın kendisini avukat olarak tanıttığı ve bir süre görüşmenin ardından nişanlanma kararı aldıkları öğrenildi. Arzu Y.’nin avukat olarak bildiği ve evlilik yolunda ilerlediği Ömer A.’nın aradan bir süre geçtikten sonra kendisinden yapacağı kazançlı bir yatırım için para istediği öğrenildi. Nişan hazırlıkları yaptığı Ömer A.’ya 70 bin liralık kredi çeken ve kendisinin de biriktirdiği para ile toplamda 155 bin lira veren Arzu Y., dolandırıldığını anlayınca hemen polise koştu. Genç öğretmenden aldığı 155 bin lirayla ortadan kaybolan Ömer A., polis tarafından her yerde aranırken genç öğretmen, avukat olarak tanıdığı ve evlilik yolunda ilerlediği Ömer A.’ya çok güvendiğini bu yüzden de yapacağı yatırım için kendisine toplu 155 bin lira verdiğini söyledi. Bir süre sonra Ömer A.’nın ortadan kaybolduğunu söyleyen Arzu Y., polise giderek şikayetçi olduğunu ve yaşadığı olay karşısında büyük bir şok geçirdiğini ve psikolojik olarak çöktüğünü söyledi. Yaşadıkları sonrasında psikolojik destek aldığını söyleyen Arzu Y., şimdi kendisini dolandıran Ömer A.’nın yakalanmasını bekliyor.