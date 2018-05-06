İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti standına silah ve bıçaklarla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından yaralananlar camiye sığınırken ilk müdahalede camide yapıldı.

Olay, İstanbul Bağcılar’da yaşandı. Bağcılar meydanda kurulan İYİ Parti standına yapılan silah ve bıçaklı saldırıda 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralıların yakındaki Merkez Camii’ne sığındığı öğrenilirken ilk müdahalenin de camide yapıldığı belirtildi.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI’NIN STANDA GELDİKTEN SONRA SALDIRDILAR

Alınan bilgilere göre, bıçak ve silahların kullanıldığı saldırının İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit’in kurulan standa gelmesiyle gerçekleştiği görüldü. Saldırıda, İYİ Partili 5 kişinin bıçakla, bir kişinin de silahla yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI MHP’LİLER YAPTI İDDİASI

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı, İYİ Parti standının hemen karşısında kurulan MHP standının yanında toplanan 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği ve bu grubun MHP’lilerden oluştuğu iddia edildi.

YARALILAR CAMİYE SIĞINDI

Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, yaralıların Bağcılar Merkez Camii’ne sığındığı ve ilk müdahalelerinin de burada yapıldığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında camiden çıkarışan yaralıların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldığı görüldü. Silahla vurulan ve durumunun ağır olduğu belirlenen bir kişi İstanbul Tıp Fakültesi’ne sevk edilirken bıçakla yaralanan 5 kişinin Silivri’de özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.