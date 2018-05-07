Türkiye’nin gündemine oturan Çorum’daki gizemli kız olayının iç yüzü hala çözülemezken kızı gören mezarlık görevlisi o anları ilk defa anlattı. İşte detaylar…

Olay, Çorum Merkez’de yer alan Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Olayın ilk başlangıcı, mezarlıktan gece saatlerinde gelen ağlama sesleriyle başladı. Gece saatlerinde arka arkaya duyulan ağlama sesleri sonrasında mahalleli mezarlıkta neler olup bittiğini merak etmeye başlamıştı. Gizemli kızı mezarlıkta ilk gören ise mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan olmuştu. Görevli o anlarla ilgili ilk kez konuştu.

‘ONU İLK GÖREN BENİM’

Genç kızı gören mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, ‘Onu ilk gören benim. Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım dedim. Ama o kaçıp bir anda gözden kayboldu.’ dedi.

FATMA ÇİFTÇİ’YE AİT BİR MEZARIN BAŞINDA AĞLIYOR

Ulu Mezarlık’taki Fatma Çiftçi’ye ait olan mezarın başına gelerek öezarın başında konuşup ağlayan ve yanına yaklaşılmasıyla kaybolan genç kız herkesi merakta bıraktı. Mezarlıkta ilk görüldüğü gecenin ardından arka arkaya 4 gece aynı mezarın başına gelerek hıçkırıklarla ağlayan gizemli genç kız artık yalnızca Çorum’un değil tüm Türkiye’nin gündeminde.

‘KOŞTUM AMA YAKALAYAMADIM’

Genç kızı ilk görenlerden olan görevli Fikret Yumutkan, 7 yıldır mezarlıkta görevli olduğunu söyledi. Gizemli kızı gördüğü gece saat 21.00 sularında kızın ağladığını duyduğunu ve ona kim olduğunu ve neden ağladığını sorduğunu ancak kızın kaçarak bir anda gözden kaybolduğunu söyledi. Kızın arkasından koştuğunu ancak yakalayamadığını söyleyen Yumutkan, gecenin karanlığı sebebiyle kızı bir daha göremediğini belirtti.