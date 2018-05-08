Kocaeli’nin Darıca ilçesinde taciz şüphesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs ilçeyi karıştırdı. Çıkan olaylar sonucunda Suriyeli şüphelinin 2 akrabasının yaralandığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli Darıca ilçesinde geride bıraktığımız Cuma günü meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeli M.S.S’nin taciz şüphesiyle gözaltına alındığı daha sonrada adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. M.S.S’nin serbest kaldıktan sonra taciz ettiği iddia edilen kadının dükkanının önünde dolaşmaya devam etmesi ortalığı karıştırdı. Olay sonucunda Suriyeli M.S.S ve mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada, Suriye uyruklu 2 kişinin bıçaklandığı öğrenildi.

60 GÜN ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Darıca ilçesinde gıda toptancılığı yaptığı öğrenilen M.S.S’nin ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Z.L isimli bir kadını taciz ettiği iddia edildi. İddialara göre, taciz anında kendini korumak isteyen kadın M.S.S tarafından darp edildi. Olay sonrasında kadının yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.S.S, 60 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KADININ DÜKKANININ ÖNÜNDE DOLAŞTI

Serbest kalmasının üzerinden 2 gün geçmesinin ardından taciz ettiği iddia edilen Z.L isimli kadının dükkanının önünde dolaşmaya başlayan M.S.S, ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri şahsı dükkanın önünde dolaşmaması konusunda uyardı. Bu uyarı üzerine M.S.S yakınlarına haber verdi ve iki grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Suriye uyruklu gruptan 14 yaşındaki M.N.M ve 16 yaşındaki M.D’nin bacaklarından yaralandığı öğrenildi.