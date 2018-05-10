İzmir’de bu yıl ikincisi düzenlenen Efes Tatbikatı yine nefes kesti. Tatbikatın gece bölümünde gerçek roketler kullanılırken askerlerimiz tüm hedefleri tam 12’den vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu yıl yıl ikincisi düzenlenen Efes Tatbikatı yine nefes kesti. İzmir Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkii’nde gerçekleştirilen tatbikatın gece bölümünde gerçek roketler kullanıldığı öğrenildi. Tatbikatın gece bölümüne Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’da katıldı.

TÜRKİYE VE 24 ÜLKE'NİN ASKERİ BİRLİKLERİ KATILDI

Bu yıl ikincisi düzenlenen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikat’a Türkiye dahil olmak üzere 24 ülke katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Türkiye ve 24 ülkenin askeri birliklerinin havadan ve karadan icra ettiği faaliyetleri yerinde izlediği görüldü. Öte yandan Türkiye’nin tatbikatta, Fırat Kalkanı ve son olarak icra edilen Afrin Zeytin Dalı operasyonunda kazanılan tecrübelerin kullanıldığı belirtildi.

TATBİKATA 10 ÜLKENİN GENELKURMAY BAŞKANI KATILDI

Efes Tatbikatı’nın gece bölümünün saat 19.56 – 21.32 sularında gerçekleştirildiği görüldü. Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı, 10 ülkenin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, 35 yabancı ülkenin 65 seçkin gözlemcisi ve askeri ateşelerin katılım gösterdiği öğrenildi.

KONVANSİYONEL SAVAŞ VE TERÖRİZMLE MÜCADELE DE YER ALDI

Alınan bilgilere göre, tatbikatta konvansiyonel savaş ve terörizmle mücadele de yer aldı. Tatbikatta yer alan terörizmle mücadele başlığında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda edinilen tecrübelerin kullanıldığı aktarıldı.