Karabük’te tam 70 üniversite öğrencisi kendilerine telefon aldıran fakat borcunu ödemeyen kuaförden şikayetçi oldu. Dolandırıldıklarını söyleyen öğrenciler yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Olay, Karabük’te meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hepsi üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen toplamda 70 kişi ‘Kestir Git’ isimli kuaför dükkanının sahibi 29 yaşındaki K.K’dan şikayetçi oldu. Dolandırıldıklarını söyleyen öğrenciler, şahsın kendilerine telefon satın aldırdığını fakat ödemediğini iddia etti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Karabük Üniversitesi öğrencisi olan 70 öğrenci, Kılavuzlar Köyü’nde ‘Kestir Git’ isimli kuaför dükkanını işleten K.K'nın kendilerini dolandırdığını iddia etti. Polise giden öğrenciler, şikayetlerini dile getirirken polis ekipleri alınan ifadeler sonrasında eşi ve çocuğuyla beraber ortadan kaybolan K.K’yı yakalamak için harekete geçti.

ÖĞRENCİLERİN HEPSİNİ DOLANDIRMIŞ

Üniversiteli öğrencilerinden biri, ‘Eşim telefon kullanmamı istemiyor. Eşimden habersiz iyi bir telefon almak istiyorum ama bana kredi çıkmıyor. Sen bana telefon al, parasını veririm.’ diyerek 4 bin 799 liralık cep telefonu aldırdığını ve telefonu kredi çekerek aldığı için borcunun 5 bin 599 lirayı bulduğunu aktardı. Bir üniversite öğrencisi ise şahsın kendisine kaza yaptığını ve para lazım olduğunu söyleyerek kendisine kredi başvurusunda bulundurarak dolandırdığını iddia etti.

EVİNİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYORLAR

Kuaför K.K tarafından dolandırıldıklarını söyleyen öğrenciler günlerdir şahsın evinin önünde nöbet tutuyor. Öte yandan K.K’nın komşusu olduğu belirtilen bir kişi de günlerdir evin önüne öğrenciler geldiğini ve dolandırıldıklarını söylediklerini aktardı. Aynı teklifleri kendisine de sunduğunu ve kabul etmediğini söyleyen komşu, K.K’nın nerede olduğunu hiç kimsenin bilmediğini söyledi.