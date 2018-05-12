Eşi 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Esma Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun karşısına dikilerek adeta meydan okudu. Karamollaoğlu’na, ’15 Temmuz tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor.’ diyen şehit eşi tepkisini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim için çalışmalarına İstanbul’dan başladı. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyaret eden Karamollaoğlu, bu ziyaret sırasında dua ettiği anlarda 15 Temmuz’da şehit düşen İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz’ın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

‘SİZE YAKIŞMIYOR’

Türbe ziyaretinde dua eden Karamollaoğlu’nun yanına gelen şehit eşi Esma Yılmaz, ’15 Temmuz’a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor. Erbakan Hocamın yolundan adam gibi gidin.’ diyerek tepkisini dile getirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gelen bu tepkiye, ‘Kızım Allah sana akıl fikir versin.’ diyerek karşılık verdi. Yaşanan olayın ardından Esma Yılmaz’ın olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

‘O ACIYLA MAKUL DÜŞÜNEMİYORLAR’

Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan Temel Karanollaoğlu, ‘İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok.’ ifadelerinde bulundu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun karşısına geçerek tepkisini dile getiren Esma Yılmaz ise ‘ Bana provokasyon yapmaya mı geldin diyorlar, amacım asla provokasyon yapmak değil.’ ifadelerinde bulundu.