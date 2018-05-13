Çorum’da Türkiye’nin konuştuğu konu halinde gelen ‘Gizemli genç kız’ olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Olay, Çorum’da meydana gelmiş ve merkezde yer alan Ulu Mezarlık’ta 5 gün arka arkaya ağlayan bir genç kızın görülmesi tüm Türkiye’nin gündemine yerleşmişti. Kentteki ‘Gizemli kız’ olayının geride bıraktığımız günlerde çözüldüğü ve bir türlü yakalanamayan bu genç kızın sonunda bulunduğu öğrenilmişti. Genç kızın ruhsal sorunları yüzünden bu tür olayı gerçekleştirdiği ve hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.

İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Çorum Çepni Mahallesi’nde yer alan Ulu Mezarlık’ta 5 gece arka arkaya mezarlığa gelen ve bir mezar başında ağlayan genç kızın sırrı tüm Türkiye’de gündem haline geldi. Ağlayan kızı görmek isteyen vatandaşlar çevre illerden bölgeye akın ederken arka arkaya birkaç gece mezarlık başında nöbetler tutuldu. Genç kızın bulunması ve olayın günler sonra çözülmesinin ardından İl Turizm Müdürlüğü harekete geçti ve ‘Ağlayan Kız’ı efsaneleştirmeye karar verdi. Bu efsanenin şehrin tanıtımında büyük katkı sağlayacağı belirtilirken İl Turizm Müdürlüğü’nün bu olayı hikayeleştireceği ve Turizm Bakanlığı’na sunacağı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, Bu tür efsaneler olayın yaşandığı bölgelerde turizme büyük katkı sağladığını ve düşünülen bu ‘Ağlayan Kız’ efsanesinin de Çorum’un tanıtımında da büyük katkı olacağını aktardı.