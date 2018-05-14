Kocaeli’de 3 gündür kayıp ihbarıyla her yerde aranan 26 yaşındaki gencin vücuduna sıkılan 3 kurşunla infaz edildiği ve cesedinin toprağa gömülmüş halde bulunduğu öğrenildi.

Olay, Kocaeli Körfez ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 9 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 26 yaşındaki Yusuf Acar’dan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarını alan polis ekipleri genci bulmak için çalışma başlattı. Tam 3 gün boyunca her yerde aranan Acar’ın vücuduna 3 kurşun sıkılmış halde toprağa gömülü cesedi bulundu.

3 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Polisin gencin cesedini bulduğu yerde yapılan olay yeri incelemesinde, 26 yaşındaki Yusuf Acar’ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği ve cesedin toprağa gömülü halde olduğu rapor edildi. Gencin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı haber alan akrabalar hastaneye akın ederken ailesinin hastanede sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

AKRABASI TARAFINDAN MI VURULDU?

Cesedi toprağa gömülü halde bulunan Yusuf Acar’ın hastanede yapılan otopsisi sonrasında cenazesinin Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarına devam ederken Yusuf Acar’ın akrabası tarafından vurulduğu ve söz konusu akrabanın olayı itiraf etmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin harekete geçtiği ve itirafçı olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldıkları öğrenildi.