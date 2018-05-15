Adana’da yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranan adamın ormanlık bir alanda cesedi bulundu. İz köpeği ormandaki cesedi adamın atletini koklayarak buldu. Asılı halde bulunan talihsiz adamın borçları yüzünden intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, Adana Seyhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 10 Mayıs 2018 tarihinde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mahmut Şahin yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranıyordu. 38 yaşında olan ve özel bir şirkette çalışan Mehmet Şahin’in ormanlık bir alanda asılı halde cesedi bulundu.

İLK ÖNCE ARACI BULUNDU

Ailesinin polis ekiplerine giderek şikayette bulunmasıyla kayıp olarak aranmaya başlayan genç adamın aramalar sonucunda ilk olarak aracına ulaşıldı. 12 Mayıs günü polisi arayarak 2 gündür park halinde duran bir araç ihbarı yapması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Plaka sorgusu üzerine aracın kayıp olan Mehmet Şahin’e ait olduğu ortaya çıktı.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

Aracın bulunduğu alanda detaylı arama başlatan polis ekipleri ‘Grow’ isimli iz köpeği sayesinde Mahmut Şahin’in cesedine ulaştı. Kaybolan şahsın atleti koklatılan köpek çevrede arama yaptı ve aracın yanında başlayan arama ormanlık bir alanda bitti. Köpek, Polis ekiplerini Mehmet Şahin’in ormanlık alanda asılı olan cesedinin yanına götürdü.

BORÇLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETMİŞ

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Şahin’in hayatını kaybettiğini belirlerken yapılan incelemede şahsın borçları olduğu için intihar ettiği belirlendi.