Türkiye İşçi Partisi kurucu üyelerinden Erkan Baş ve oyuncu Barış Atay HDP’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Peki, Erkan Baş ve Barış Atay kimdir? İşte detaylar…

Türkiye İşçi Partisi kurucu üyelerinden olan Erkan Baş ve ünlü oyuncu Barış Atay, 24 Haziran genel seçimlerinde HDP’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. İlk olarak Erkan Baş’tan gelen adaylık açıklaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olurken geride bıraktığımız günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Barış Atay’da HDP’den aday adayı olduğunu açıkladı.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

HDP’den milletvekili aday adayı olan Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya Berlin’de doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileden gelen Baş’ın anne ve babası Almanya’ya giden işçilerdendi. İstanbul’da büyüyen ve ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Erkan Baş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun olmuştur. Oldukça genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi üyesi olan Baş, bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. Öte yandan Erkan Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, 22 Eylül 1981 yılında Almanya'da doğmuştur. Almanya'dan Türkiye'ye dönen ve 1999 yılına kadar Antakya'da yaşayan Barış Atay Mengüllü, 18 yaşını doldurduktan hemen sonra üniversite eğitimi için Adana Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümüne kayıt olmuştur. Üniversite eğitiminin son yıllarında tiyatroya olan düşkünlüğü ve oyunculuk üzerindeki yeteneği nedeniyle eğitimini yarıda bırakmış ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yoluna devam etmiştir. 'Hacı', 'Şöhret' ve 'Arka Sıradakiler' dizilerinde oynanayan Barış Atay Mengüllü, geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış ifadesinin ardından da serbest bırakılmıştır.