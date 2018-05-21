Ankara'da Dün yaşanan sel hayatı olumsuz etkilerken Bugün de meteorolojiden Ankara için kritik bir uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Bugün öğleden sonra Ankara'da yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Dün öğleden sonra Başkent Ankara'da etkili olan yağmur ve dolu hayatı neredeyse felç etti. üst geçitlerin su ile dolması nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken ev ve iş yerlerini ise su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bugün Ankara için yeni bir uyarı da daha bulundu.

DÜN SELE TESLİM OLMUŞTU

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için bir uyarı yapmış ve saat 15.30 ile 17.30 arasında çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Ankara'da sadece 15 dakika süren şiddetli yağış ve de olur adeta hayatı felç etti. Özellikle Geçen hafta da teslim olmamakta Dün gerçekleşen yağış ile yine aynı sahneler görüldü. Yağış nedeniyle oluşan su baskınları neredeyse Ağaçların boyunu geçti. Dükkanları sular altında kalan vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kızılay civarında etkili olan sağanak yağışlarda İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında bulunan Akay alt geçidi sular altında kalırken bir yolcu otobüsü alt geçitte mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri alt geçitte mahsur kalan Yolcuları merdiven kurarak kurtardı.

METEOROLOJİDEN BİR KRİTİK UYARI DAHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dün gerçekleşen sağanak yağışın ardından bugün Ankara için bir kritik uyarı da daha bulundu. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre Ankara'da bugün öğleden sonra yine kısa süreli gök gürültüsü ve sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların oluşturabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.