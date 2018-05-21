AK Parti’de milletvekili listesi kesinleşti ve 600 kişilik liste YSK’ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Öte yandan AK Parti milletvekili listesinde sürpriz isimlerin yer aldığı iddia edildi.

24 Haziran 2018 Pazar günü Türkiye’nin sandığa gideceği seçimler öncesinde partilerin milletvekili listeleri de şekil buluyor. CHP’de liste krizi yaşandığı konuşulurken AK Parti’nin 600 kişilik milletvekili listesinin hazırlandığı ve YSK’ya teslim edilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye, 24 Haziran’da erken seçime gitme kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında partiler arasında kıyasıya bir rekabet başladı. MHP ve AK Parti seçim için ‘Cumhur İttifak’ı kararı almıştı. Bu karar sonrasında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken partiler belirlenen milletvekili listelerini açıklamaya başladı. MHP ve CHP listelerini açıklarken AK Parti’nin vekil listesinin de tamamlandığı ve 600 kişinin yer aldığı listenin YSK’ya teslim edileceği öğrenildi. Listeyle ilgili gelen bilgilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürpriz isimlere yer verdiği belirtilmişti. AK Parti heyetinin listeyi YSK’ya teslim etmek üzere yola çıktığı öğrenilirken merakla beklenen listenin az sonra açıklanacağı belirtildi.

AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım sabah erken saatlerde milletvekili aday listesine son şeklini vermek için mesaiye başlamıştı. Mesainin sona ermesinin ardından AK Parti aday listesi oldukça merak edilmeye başlandı. Liste YSK'ya doğru yola çıkarken listede bulunan isimler birazdan tek tek açıklanacak.