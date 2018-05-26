Meteoroloji son dakika uyarısı… Meteoroloji’den yapılan son açıklamada bugün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede yurt geneli parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği özellikle Marmara, batı ve orta Akdeniz, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yar yar gök gürültülü sağanak ve sağanak yavaşım beklendiği belirtildi. Ege'de yağışların özellikle Göller Yöresi ile Aydın Muğla ve Bolu çevrelerinde görüleceği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarında iç kesimlerde 2 ile 4 derece düşüş diğer yerlerde ise 1 ile 3 derece arasında artış görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde Mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi. Rüzgar ise genel olarak kuzey ve Kuzeydoğu, zaman zaman Güneydoğu ve Akdeniz kıyıları ile batarya güneybatı yönlerden hafif Ara sırada orta kuvvette esecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bugün Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ankara'da yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da bugün hava sıcaklığı ise 24 derece olacak.

Bugün İstanbul'da ise parçalı ve çok mutlu bir hakim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı mı beklendiği İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 26 derece olacak.