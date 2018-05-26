24 Haziran seçimleri öncesinde ilk miting startını Erzurum’da veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile anlaştık diyerek, ‘Doğalgaza yüzde 10,25 indirim geliyor.’ dedi.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan startı Erzurum’da verdi. Erzurum’da halka hitap eden Erdoğan, doğalgaza indirim müjdesini de burada verdi.

ALMANYA’YA SERT SÖZLER

Miting için AK Parti’ye izin vermeyip HDP’ye izin veren Almanya’ya sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bize izin vermiyorlar. Ama bizim Bosna Hersek’te yaptığımız miting onlara yeter.’ dedi.

DOĞALGAZA İNDİRİM MÜJDESİ

Seçim startını Erzurum’da veren Erdoğan, burada doğalgaza indirim uygulanacağı müjdesini de vatandaşlara duyurdu. Rusya’yla anlaşma sağlandığını söyleyen Erdoğan, ‘Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğal gazda yüzde 10,25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğal gaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.’ dedi.

AFRİN’DE 4 BİN 475 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Afrin’deki operasyonlarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, ‘Gece gündüz durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz ile teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi’de, Gabar’da, Bestler-Dereler’de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak’ta ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 414 oldu. Bunu bizden siz istiyorsunuz. Şehidimizin kanı yerde kalmasın diyorsunuz.’ dedi.