Bir bankada memur olarak çalışan M.A isimli kişi çalıştığı bankanın bilgisayarında 18 yaşından küçük baldırı çıplak fotoğraflarını unuttum. Müfettişlerin bankaya denetlemeye görmesi üzerine fotoğraflar fark edilerek mi hakkında dava açıldı.

Bir bankada memur olarak çalışan M.A, 18 yaşından küçük baldızı B.K'ya ait çıplak fotoğrafları çalıştığı bankanın bilgisayarında unuttu. Müfettişlerin baltayı denetlemeye gelmesi üzerine enişte ve Baldızına ilişkisi ortaya çıkarken M.A. hakkında Kamu davası açıldı. M.A. hakkında aynı zamanda çocuğa yönelik cinsel tacize çocuğun nitelikli istismarı suçlarından dava açılırken tutuklanarak cezaevine konuldu öğrenildi.

"KENDİSİ ATTI" DEDİ

Bursa'da yaşanan olayda yaşı küçük baldızına ait çıplak fotoğrafları işleri bilgisayarına kaydeden ve iş yeri denetlemesi sırasında müfettişler tarafından yakalanan M.A. isimli banka memuru yargılandığı davada saklandı. M.A. mahkemede fotoğrafları baldızının kendisine gönderdiğini söyleyerek kendini savundu.

AİLESİ BASKI YAPINCA ORTAYA ÇIKTI

M.A., Görüntülerin bilgisayardan çıkmasının ardından çalıştığı bankadan tazminat almadan istifa etti. Fakat Ailesi hakkını araması konusunda baskı yapınca M.A. Olan biteni anlatmak zorunda kaldı. Fotoğraf olayını gizleyen mayanın ailesi şüphelenerek bankaya gitti ve durumu sordum. İşyeri yetkilileri ise M.A.’nın ailesini uzay çıplak fotoğrafları bilgisayarında unuttuğunu ve iş yeri sırasında müfettişlerin olayı fark ettiğini söyledi. Yaşananları öğrenen eşi ise veya hakkında boşanma davası açtı. Kamu davası sırasında M.A’nın bilgisayarında unuttum fotoğrafları vardır Ona ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.