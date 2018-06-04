Türkiye ve ABD arasında Münbiç konusunda mutabakata varıldığı belirtilmiş ve bunun ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo arasında yapılacak olan görüşme için geri sayım başlamıştı. Kritik görüşme bugün gerçekleşti ve görüşme sonunda Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi. İşte detaylar…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında merak edilenleri cevapladı.

1 SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME

Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Çavuşoğlu ve Pompeo arasındaki kritik Münbiç görüşmesi 1 saat sürdü. Söz konusu görüşmede, Münbiç konusuna ağırlık verildiği ve bu konuda izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. Ayrıca iki bakanın Münbiç konusu haricinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi hakkında da konuşma gerçekleştirdiği öne sürüldü. İki bakan arasında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun kısa sürede bir basın toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile yapacağı görüşme için Washington’a gelmiş ve burada Türk toplumu ile iftar yemeğine katılmıştı. Çavuşoğlu’nun burada yaptığı açıklamada, Pompeo ile yapacağı görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde Münbiç konusunda uygulamaya geçileceğini ve bunun her iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini aktarmıştı. Şimdi gözler Pompeo ile görüşmesini noktalayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu görüşme sonrasında Dışişleri'nden gelen açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde Münbiç için yol haritasının onaylandığı açıklandı.