24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala Hatay’da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Millet Bahçesi’nin ardından, ‘Millet Kıraathanesi’ açacaklarını duyurdu. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için mitinglerine devam ediyor. Son olarak Hatay’da bir miting gerçekleştiren Erdoğan burada, ‘Millet Bahçesi’nin ardından, ‘Millet Kıraathanesi’ açacaklarını duyurdu.

‘BU NE COŞKU, BU NE HEYECAN?’

Hatay’da miting gerçekleştiren ve kalabalığın önüne çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Hatay, siz bugün bir başka güzelsiniz, şu muhteşem kalabalığa bak. Siz tabi göremiyorsunuz arkada neler var, bu ne coşku, bu ne heyecan. 24 Haziran inşallah yine böyle olacak. 24 Haziran’da birilerine o dersi vermeye hazır mısınız? Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay’ın ilçelerindeki bütün kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum.’ dedi.

‘OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM’

24 Haziran genel seçimlerine değinen ve ‘Güçlü Türkiye’ vurgusu yapan Erdoğan, Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ettiğini belirtti.

‘MİLLET BAHÇESİ PROJESİ’

Öte yandan Erdoğan, ‘Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi Hatay’da da eski stadyumu Millet Bahçesi’ne çevireceğiz.’ dedi.

‘MİLLET KIRAATHANESİ PROJESİ’

Diğer yandan yeni bir adım olarak bahsettiği bir projenin de ‘Millet Kıraathaneleri’ olduğunu belirten Erdoğan, ‘Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak.’ dedi. Bu Kıraathaneye gençlerin ve yaşlıların geleceğini söyleyen Erdoğan, bu projenin halka ücretsiz olacağını ve 24 saat boyunca açık bulunacağını duyurdu.