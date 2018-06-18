Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk askerinin benim için dış mahallelerine girdiğini doğrulayarak Mehmetçik'in benim için içine kadar ilerleyeceğini ve teröristleri kendin içinden çıkaracağını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Menbiç bölgesine yönelik harekâtına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu haberleri doğruladı. Çavuşoğlu, Türk Askerinin şu anda Menbiç kırsalına girdiğini belirterek ilerlemenin kentin içine kadar süreceğini söyledi.

TERÖRİSTLER KENTTEN ÇIKACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında Türkiye ve ABD arasında belirlenen Menbiç yol haritasının uygulanmaya başladığını belirterek, Türk askerinin Şu anda Menbiç’in içinde değil kırsal kesimlerinde olduğunu ancak benim içine de gireceklerini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamanın devamında Amerika ile görüş Ulan yol haritasının uygulanmaya başladığını bundan sonrasında diğer şehirlere de geçireceğini söyledi. YPG’yi tamamen Bu bölgeden çıkartmayı amaçladıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgeyi Kimin yöneteceğine dair çalışmaların Amerika ile ortaklaşa yapılacağını dile getirdi. Bölgedeki hareketliliğin başladığını dile getiren Çavuşoğlu bunun hayırlı olmasını dileyerek, Türk Askerin bir kez yola çıktıktan sonra Bunun gerisini de geleceğini en kısa süre içerisinde Mehmet için PKK ve YPG den temizleneceğini söyledi.

4 HAZİRAN’DAN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 Haziran tarihinde Amerika'ya giderek mevkidaşı ile bir görüşme yapmış ve Menbiç konusunda izlenecek yol haritası hakkında mutabakat sağlanmıştı. Daha sonra da Türk Silahlı kuvvetlerinden bir açıklama yapılmış Türk ve ABD ile askeri yetkililer arasında Menbiç yol haritası konusunda mutabakat sağlandığı duyurulmuştu.