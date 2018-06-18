İstanbul'un odalarında kullanılan atlı faytonların nedeniyle binlerce hayvan sever ayağa kalkmış Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konunun gündemde olduğunu ve bir çözüm bulunacağını söylemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adları bu işkenceden kurtarmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bundan sonra Adalarda atlı fayton yerine ulaşım için elektrikli fayton kullanılacağı belirtildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada kafaları karıştıran bir detay da yer aldı. Çünkü açıklamada bundan sonra Adalarda hem atlı faytonların hem de ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların hizmet sunacağı detayı yer alıyordu.

12 KİŞİLİK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre elektrikli araçlar ilk olarak Kınalıada'da kullanılmaya başlanacak. Araçların her biri en fazla 12 kişilik olacak ve bu araçlarla toplu taşımacılık yapılacak. Yeni sistemde kullanılan ilk aracın ilerleyen günlerde hizmet vermeye başlayacak öğrenilirken aynı zamanda araçlarda kullanılacak olan yolculuk ücretinin de İstanbulkart ile Entegre olacağı yani otobüslerde olduğu gibi yolcuların kart basarak araçlara binebileceği öğrenildi. Yeni gelecek olan elektrikli araçların İşletmesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile İspark A.Ş tarafından gerçekleştirilecek.

BÜTÜN ADALARDA KULLANIMINA BAŞLANACAK

Söz konusu uygulamanın öncelikle Kınalıada'da test edileceği ardından da Diğer odalarda toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasında Adalarda şu anda faytonları için kullanılan atların durumu hakkında net bir bilgi vermedi.