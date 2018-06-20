Tuzla’da utanç görüntülerinin ortaya çıktığı özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılık iddianamesi tamamladı. Hazırlanan iddianamede hem okulun sahibi olan hem de okulda öğretmenlik yapan G.M. hakkında çocuklara kötü muamele ettiği gerekçesi ile 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame içerisinde çocuk ve velilerin anlattıkları gerçekten kan dondurdu.

SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Mahkeme tarafından da kabul edilen iddianamede anaokulunda eğitim gören yaşları 3 ile 6 arasında değişen 30 çocuk mağdur sıfatıyla yer alırken çocukların aileleri de müşteki olarak iddianamede yer aldı. Anaokulunda öğretmenlik ve yaptığı öğrenilen şüpheli G.M.’nin aynı zamanda okulun sahibi olduğunun belirtildiği iddianamede müştekilerin çocuklarının da anaokulu öğrencileri olduğuna dikkat çekildi.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

İddianamede mağdur olarak geçen çocuklardan birinin annesi olan Z.A.’ya anlattıkları da yer alırken, aynı zamanda Müşteki olan kadının daha sonra işe ihtiyacı ve çocuğunun gözü önünde olması nedeniyle okula başvurdun ve öğretmenlik yaptığı belirtildi. Okulda çocuklara yapılan kötü muameleyi cep telefonu ile kayıt altına alan Z.A’nın kaydettiği görüntüleri hem sosyal medyada paylaştığı hem de diğer verileri gönderdiği iddianamede belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan Bu görüntüler büyük tepki çekmişti.

ANAOKULU SAHİBİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede hakkında çocuğa kötü muamele suçlaması ile 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Anaokulu sahibi hakkında dava açıldı.