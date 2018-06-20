Terör örgütünün yayın organlarından biri olan ANF’ye konuşan terör örgütü PKK'nın Kandil’deki Sözde lideri terörist başı Murat Karayılan, HDP ye oy istedi. HDP'nin Barajı aşamasın demokrasinin kapılarını arayacağını iddia eden Karayılan, Bu Barajın aşılmaması durumunda Kürt iradesinin meclise yansıma yazacağını öne sürdü. Karayılan açıklamasının devamında AKP'nin bu durumdan istifade edeceğini ve mecliste çoğunluğu sağlayarak diktatörlüğe devam edeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Kandil’deki Sözde lideri terörist başı Murat Karayılan, yaklaşan seçimler ile ilgili terör örgütünün yayın organlarından biri olan ANF'ye açıklama yaptı. Buradaki röportajında HDP ye oy çağrısı yapan Karayılan, HDP’nin Siyasetini kandilin belirlediğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

HDP’YE OY İSTEDİ

Adeta HDP’nin politikalarının belirlenmesinde esas merkezinin kandil olduğunu bir kez daha gözler önüne Seren Karayılan röportajında, Kürt vatandaşların HDP ye oy vermesini açıkça istedi. HDP'nin Barajı aşmasını demokrasi kapılarını arayacağını söyleyen sözler Karayılan, HDP'nin Barajı açmaması durumunda ise Kürt ile iradesini meclise yansıma yağacağını AKP'nin de bundan istifade edeceğini iddia etti.

AK PARTİLİ İSİMLERİ HEDEFE KOYDU

PKK elebaşı Karayılan açıklamalarında başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini adeta hedefe koydu. HDP’nin barajın altında kalması durumunda AK Parti'nin diktatörlük geliştireceğini iddia eden Karayılan, Kürt halkına tehditler sormayı da ihmal etmedi. Kürt halkının başka bir partiye oy vermesi durumunda oyları Böylece ini ve AK Parti'ye hizmet edeceğini iddia eden Karayılan, bu seçimlerle birlikte Türkiye'nin demokratik bir ülke mi yoksa diktatoryal bir ülke mi olduğunun belirleneceğini iddia etti.