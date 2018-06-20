﻿ Terörist Başı Murat Karayılan'dan HDP'ye Oy Çağrısı, Vermeyecekleri Tehdit Etti

Terörist Başı Murat Karayılan'dan HDP'ye Oy Çağrısı, Vermeyecekleri Tehdit Etti

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, kendilerine yakın olan bir televizyon kanalına röportaj vererek HDP’ye oy istedi.

Anasayfa GÜNCEL Terörist Başı Murat Karayılan'dan HDP'ye Oy Çağrısı, Vermeyecekleri Tehdit Etti
Terörist Başı Murat Karayılan'dan HDP'ye Oy Çağrısı, Vermeyecekleri Tehdit Etti
Terörist Başı Murat Karayılan'dan HDP'ye Oy Çağrısı, Vermeyecekleri Tehdit Etti
  • Yazar: melek eren
  • E Posta: m.eren@ashaber.com
  • Telefon:
Tarih: 2018-06-20 Saat: 18:12:06
Güncelleme : 2018-06-20 18:12:06

Terör örgütünün yayın organlarından biri olan ANF’ye konuşan terör örgütü PKK'nın Kandil’deki Sözde lideri terörist başı Murat Karayılan, HDP ye oy istedi. HDP'nin Barajı aşamasın demokrasinin kapılarını arayacağını iddia eden Karayılan,  Bu Barajın aşılmaması durumunda Kürt iradesinin meclise yansıma yazacağını öne sürdü.  Karayılan açıklamasının devamında AKP'nin bu durumdan istifade edeceğini ve mecliste çoğunluğu sağlayarak diktatörlüğe devam edeceğini söyledi. 

Terör örgütü PKK'nın Kandil’deki Sözde lideri terörist başı Murat Karayılan,  yaklaşan seçimler ile ilgili terör örgütünün yayın organlarından biri olan ANF'ye açıklama yaptı.  Buradaki röportajında HDP ye oy çağrısı yapan Karayılan,  HDP’nin Siyasetini kandilin belirlediğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. 

HDP’YE OY İSTEDİ
Adeta HDP’nin politikalarının belirlenmesinde esas merkezinin kandil olduğunu bir kez daha gözler önüne Seren Karayılan röportajında,  Kürt vatandaşların HDP ye oy vermesini açıkça istedi. HDP'nin Barajı aşmasını demokrasi kapılarını arayacağını söyleyen sözler Karayılan, HDP'nin Barajı açmaması durumunda ise Kürt ile iradesini meclise yansıma yağacağını AKP'nin de bundan istifade edeceğini iddia etti.

AK PARTİLİ İSİMLERİ HEDEFE KOYDU
PKK elebaşı Karayılan açıklamalarında başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini adeta hedefe koydu.  HDP’nin barajın altında kalması durumunda AK Parti'nin diktatörlük geliştireceğini iddia eden Karayılan,  Kürt halkına tehditler sormayı da ihmal etmedi.  Kürt halkının başka bir partiye oy vermesi durumunda oyları Böylece ini ve AK Parti'ye hizmet edeceğini iddia eden Karayılan,  bu seçimlerle birlikte Türkiye'nin demokratik bir ülke mi yoksa diktatoryal bir ülke mi olduğunun belirleneceğini iddia etti.

 

terör örgütü PKK sözde lider Murat Karayılan oy HDP tehdit
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şarkılarında Uyuşturucuya Özendirdiği İddiasıyla Tutuklanan Rapçi Ezhel Tahliye Edildi
Şarkılarında Uyuşturucuya Özendirdiği İddiasıyla Tutuklanan Rapçi Ezhel Tahliye Edildi
Survivor 2018'de Bu Hafta Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Survivor 2018'de Bu Hafta Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu