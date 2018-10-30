İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de 2 askerimizin donarak şehit olması ile ilgili yaptığı açıklamada, Bölgede terör örgütlerinin yurt dışından takviye kararı aldığı bilgisine ulaşıldığını ve bu nedenle jandarmanın 21 timle operasyon başlattığını söyledi. Şehit olan askerlerin de bu timde bulunduğunu söyleyen Süleyman Soylu, Bölgenin 2300 rakımda kış şartlarına sahip ve karayolu ulaşımı olmayan zorlu bir gölge olduğunu dile getirdi. Helikopter pilotunun defalarca gölgenin iş yapmayı denediğini Fakat oraya inemediğini belirten Soylu başla Tabur komutanı olmak üzere arkadaşlarınla oraya intikal etmeye çalıştığını dile getirdi.

“BU OLAYLA İLGİLİ SORUMLULUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ”

Tunceli'de 2 askerimizin donarak şehit olması ile ilgili açıklama yapan Süleyman Soylu bu olayla ilgili sorumluluk hissettiklerini belirterek müfettiş görevlendirildiğini ve gerekli işlemlerin mutlaka yapılacağını söyledi. Bakan Soylu açıklamasının devamında iki Kahraman askerin terörle mücadele operasyonu sırasında Hipotermi nedeniyle Şehit olmasının hem toplumda hem de kendilerinde üzüntü yarattığını belirterek Şehitler üzerinde bulunan ekip ve ekipmanların dünya standartları çerçevesinde olduğunu ve ağır kış şartları için özel üretim olduğunu dile getirdi. Operasyona hazırlıksız ve teçhizat eksikliği ile gitmenin söz konusu olmadığını belirten bakan Soylu, Türkiye dünyanın dört bir yanından turist yağdığını ve bunun da kırsaldaki askerlerin başarılı operasyonları sayesinde olduğunu dile getirdi. İç güvenlik operasyonlarında son dönemlerde büyük başarı alındığını ve terör örgütünün kış yapılanmasının önlendiğini belirten bakan Soylu İlerleyen dönemlerde de operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.