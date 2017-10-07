Türkiye, Dünya Kupası Grup Eleme karşılaşmasında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Türkiye İzlanda maçı 3-0 İzlanda’nın galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuç ile A Milli Takımımız dünya kupası hayallerine veda etti. İşte Türkiye İzlanda maçı golleri ve Türkiye İzlanda maçı geniş özeti…

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye en kritik maçına çıktı. A Milli Takımımız İzlanda ile oynadığı karşılaşmada aldığı şok yenilgi ile Dünya Kupası'na gitme umutlarını son maça kalmadan tüketti.

MAÇ MİLLİLERİN BASKISI İLE BAŞLADI

A milli takım, Eskişehir'de coşkulu bir taraftar önünde karşılaşmaya baskılı ve tempolu başladı. Ancak, Ay Yıldızlılar bir türlü rakibinin savunma kurgusunu bozamadı. İzlanda Milli Takımı ilerleyen dakikalarda istediği ve bulmaya çalıştığı fırsatları yakaladı.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

Kolay pozisyonlar yakalamaya başlayan İzlanda, ikisini 32'de Johann Gudmundsson ve 39'da Birkir Bjarnason ile golü buldu ve ilk yarıyı 2 – 0 önde tamamladı. Mircea Lucescu aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden izlerken, Milli takımın başında Tayfur Havutçu vardı. İkinci yarıda Ozan Tufan, Nuri Şahin'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Ancak bu değişiklik de işe yaramadı ve 49'da Kari Arnason skoru 3-0'a taşıdı. Dakikalar 60’ı gösterdiğinde tepkiler ve ıslıklarla Arda Turan yerini Emre Mor'a bıraktı. Bu değişikliğin ardından karşılaşmanın temposu biraz arttı, ancak Milli takım bir türlü golü bulamadı.

DÜNYA KUPASI'NA GİTME ŞANSINI KAÇIRDIK

Milli Takımımızın bu mağlubiyeti ile 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana üst üste dördüncü Dünya Kupası hayallerimize de veda etmiş olduk.