Başkentte balona röveşata yapmaya çalışırken görüntülenen ve sosyal medyada bir anda gündem olan Gülbey Türkücü’nün hayatı daha sonra Müge Anlı’nın programında konuşulmuş ve yaşadığı dram gün yüzüne çıkmıştı. Hayatı bir anda değişen Gülbey Türkücü, artık Kahramanmaraş 1'inci Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasını giyiyor. Takımı ile ilk maçına Elbistan Cezaevispor hazırlık karşılaşmasında çıkan Türkücü, maçta 2 gol attı.

Sosyal medyada balona röveşata atan genç olarak bir anda fenomen olan Gülbey Türkücü, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta yaşamaya başladı. Psikolojik sorunları olan ve zor bir hayat yaşayan Türkücü’ye Elbistan Belediyespor sahip çıktı. Bir süredir Elbistan Belediyesporla antrenmanlara çıkan Türkücü’nün lisans işlemleri de bitti. İlk kez takımının Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkan Türkücü oynadığı futbolla göz doldururken, 2 de gol alttı.

GOLÜ ANNESİNE HEDİYE ETTİ

Gülbey Türkücü, attığı ilk golün ardından kendisini izlemeye gelen annesine koşarak golümü hediye etti. 90 dakika sonunda ise Türkücü’nün takımı sahadan 5 – 3 galip ayrıldı.

MÜGE ANLI ARAMIŞTI

Ankara’da çekilen balona rövaşata görüntülerinin ardından ailesinin bir süredir Türkicü’yü kayıp olarak aradığı ortaya çıkmış ve annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak genci aramıştı. Çok sayıda ihbar telefonunun geldiği programda, kısa süre içerisinde Gülbey Türkücü bulunmuştu.