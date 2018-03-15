Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza geride bıraktığımız gün İstanbul’a geldi. Başarılı futbolcunun İstanbul’a gelmesinden çok üzerine giydiği tişörtü dikkat çekti. Alex’in üzerine giydiği taktik tahtalı tişört sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza uzun yıllar sonra yeniden İstanbul’da. Geride bıraktığımız günlerde İstanbul’a iniş yapan Alex de Souza’yı yoğun bir kalabalık karşılarken efsane futbolcuyu karşılayanlar arasında Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Semih Şentürk ve Fenerbahçe’nin eski tercümanı Samet Güzel’de yer aldı. Alex de Souza’nın İstanbul’a gelmesi kadar üzerindeki taktik tahtalı tişörtte en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEM BASKILI TİŞÖRTÜ

Brezilyalı futbolcunun üzerine giydiği taktik tahtalı tişörtte, 4-1-3-2 oyun düzeni görülürken aynı zamanda 10 numara pozisyonunda bir futbolcu ve çift forvetli bir yapının olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

AYKUT KOCAMAN’A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Efsane futbolcu Alex’in üzerine giydiği taktik tahtalı tişörtle İstanbul’a iniş yapması akıllara ‘Aykut Kocaman’a gönderme mi yaptı?’ sorularını getirdi. Birçok Fenerbahçeli taraftar eski kaptanlarını havalimanında karşılarken sosyal Alex’in uzun yıllar sonra İstanbul’a gelişi sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun üzerindeki imalı tişörtü de sosyal medyanın en çok tartışılan konularından oldu. Alex de Souza’nın CSKA Moskova ve Galatasaray maçlarını yerinden takip edeceği öğrenildi.