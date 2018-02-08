TV 8’in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı olacağı konusundaki iddialar hakkında ilk kez konuştu. Peki, Acun Ilıcalı Fenerbahçe Başkan Adayı Mı Oluyor? İşte bu sorunun yanıtı…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanı olacağı yönünde çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi. Fenerbahçe’nin haksız iddialarla karşılaştığı zamanlarda yöneticilerle toplantılara katıldığını söyleyen Ilıcalı, "F.Bahçe başkanı olurum diyemiyorum. Kendimi tam veremezsem suçlu hissederim." ifadelerini kullandı.

KOYU BİR FENERBAHÇE TARAFTARI

GFB'nin Youtube hesabında yayınlanan programa katılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, GFB amigosu Yücel Aslan'ın sorularını yanıtladı. Spor gündemine ve kendi hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan Ilıcalı, dayısının sayesinde Fenerbahçeli olduğunu ve dayısının bu görevi yerine getirmek için İstanbul’dan Edirne’ye gelip kendilerini maça götürdüğünü söyledi.

"FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?”

Acun Ilıcalı’ya Fenerbahçe başkanı olacak mı sorusu da yöneltildi. Ilıcalı bu soruya, 5 – 6 yıl önce Fenerbahçe yöneticileri ile takımın haksız suçlamalara maruz kaldığı dönemde toplantılara katıldığını, fakat şu anda Fenerbahçe başkanı olurum diyemeyeceğini söyledi. Takım için kendisini tam anlamı ile veremezse üzüleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, 10 yıldan fazla süre Show TV’de kendini vererek çalıştığını işler çıkmaza girene kadar da ayrılmadığını belirterek, sadakatin ve istikrarlı çalışmanın kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.