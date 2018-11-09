Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile teknik direktörlük görevi için görüşme yapıldığına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada adı geçen hocalarla Herhangi bir görüşme girişimi yapılmadığına dikkat çekildi.

Son dönemlerde teknik direktör arayışı içerisinde olan Fenerbahçe kulübünün Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğüne dair basında haberler çıkmıştı. Bu konu hakkında bir basın Bildirisi yayınlayan Fenerbahçe Spor Kulübü söz konusu hocalarla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bazı yayın organlarında yer alan ve Fenerbahçe'nin futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ayrıca açıklamada iddialarda yer alan isimlerle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nün herhangi bir gelişme olmadığına dikkat çekildi.

GÜMÜŞDAĞ DA YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı ile görüştü iddialarına daha önce Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da açıklık getirmiş ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Gümüşdağ yaptığı açıklamada, Başakşehir Spor Kulübü olarak 5 yıldır aynı Hedefte olduklarını amaçlarının şampiyon olmak olduğunu dile getirdi. Abdullah Avcı ile 12 yıldan bu yana beraber çalıştıklarını söyleyen Gümüşdağ, hocanın kendileri ile istişare etmeden bir başka kulüpte görüşme yapmayacağını, kendi bilgileri dışında Abdullah Avcı ile bir görüşme yapılıyorsa da bu konuda herhangi bir sözlerinin olmadığını söyledi.