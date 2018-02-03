Süper Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kadıköy’de Gençlerbirliği’ni ağırlayan Sarı Lacivertliler ilk yarının son dakikalarına doğru Dirar’dan gelen golle büyük şok yaşadı. Tecrübeli futbolcunun kendi kalesine attığı golle ilk yarının skoru 1-0 tamamlandı.

Süper Lig’in 20. haftasında şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ligin ilk yarısında son sıralardan gelerek büyük bir atağa geçmiş ve şampiyonluk yarışındaki varlığını en iyi şekilde ispatlamıştı. Kadıköy’de Gençlerbirliği’ni ağırlayan Fenerbahçe ilk yarıyı Dirar’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geride tamamladı.

DİRAR TARAFTARA SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Kadıköy’de gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. İlk yarının son dakikalarına gelinirken Fenerbahçeli futbolcu Dirar ve Volkan Demirel arasında bir pozisyon sırasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda top Fenerbahçe’nin ağlarına gitti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Dirar’ın kendi kalesine attığı gol Sarı Lacivetli taraftarı adeta çileden çıkarttı.

VALBUENA İLK 11’DE ÇIKTI

Fenerbahçe’de uzun zamandır tartışma konusu olan Valbuena, yaklaşık 2 hafta sonra Aykut Kocaman’ın verdiği görevle bu akşam gerçekleşen Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11’de forma giydi. Uzun süredir teknik direktör ve Fransız futbolcu arasında tatsızlıklar yaşandığı iddia ediliyordu.

MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULARDAN MEHMETÇİĞE DESTEK

Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşması başlamasından hemen önce hakemler ve her iki takım futbolcuları sahaya ellerinde ‘Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yayındayız’ pankartıyla çıktılar.