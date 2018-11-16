Fenerbahçe'ye film korku yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yaparken 6 Ekim tarihinde Volkan Demirel, Nabil Dira ve Aatif Chahechouhe takımdaki sorumsuz davranışları nedeniyle Kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe taraftarı ve kamuoyu Volkan Demirel ve diğer futbolcuların yeniden takıma katılıp katılmayacaklarını merak ediyor da. Kadro dışı kaldıktan sonra 3 futbolcu da bir açıklama yayınladı.

AÇIKLAMASI TATMİN EDİCİ BULUNMADI

Hürriyet'te yer alan bir habere göre Volkan Demirel'in açıklaması Fenerbahçe yönetimi tarafından tatmin edici bulunmadı. Bu açıklamanın özür dileme amacı taşımadığını düşünen Ali Koç ve yöneticiler geri dönüş kapılarını tecrübeli oyuncu için henüz açılmadı. Fenerbahçe takımının Dere ağzı tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden Volkan Demirel yönetimden kendisine gelecek Olumlu ya da olumsuz bir yanıtı bekliyor. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in diğer iki takım arkadaşına göre affedilmesi daha olası bir ihtimal gibi görünüyor. Aynı zamanda Sezon sonunda Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi de bitiyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Fenerbahçe başkanı Ali Koç Volkan Demirel ile topunun yeni bir sözleşme imzalamayacağını kesin bir dille söylemişti.

OZAN TUFAN’A AF YOLU AÇILDI

Diğer Yandan Fenerbahçe'de Kadro dışı kalan genç futbolcu Ozan Tufan’a ise af yolunun açıldığı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Damien Comolli Genç futbolcu Ozan Tufan ile bir görüşme yapacaklarını ve af konusunda konuşacaklarını söyledi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başında olan Aykut Kocaman’da Ozan Tufanı Kadro dışı bırakmıştı.