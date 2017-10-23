23 Ekim 2017 Pazartesi Altın Fiyatları son durumu nasıl oldu? Çeyrek altın 23 Ekim Pazartesi ne kadar? Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları kaç para oldu? Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altın Piyasası 23 Ekim 2017 Durumu ve güncel altın fiyatları haberimizin devamında…

Altın fiyatları bugün nasıl olacak? Kapalıçarşı’da altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Altının gram satış fiyatı 23 Ekim 2017 Pazartesi günü nasıl oldu? Piyasalar hakkında ünlü ekonomi yorumcuları neler söylüyor? İşte haftanın ilk günü 23 Ekim 2017 Pazartesi Altın Fiyatlarının son durumu…

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM 23 EKİM 2017

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı bugün 151,30 liradan güne ve haftaya başladı. Çeyrek altın 23 Ekim 2017 Pazartesi gününe 248 lira civarında seyrederek başladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise Kapalıçarşı’da güne 151,30 liradan başlarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.012,00 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan değişiklikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

ALTIN NEDİR, ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Parlak ve sarı görünümü olan altın, sudan ve havadan etkilenmeyen yoğun bir metaldir. Küresel piyasada altının ticaret değeri oldukça yüksektir. Kimyasal bir element olan altının simgesi Au’dur ve Latince "aurum"un kısaltması anlamına gelmektedir. Çeyrek altın ise Türkiye’de hem yatırım için hem de hediyelik olmak üzere en çok tercih edilen altın türüdür. Halk arasında küçük altın olarak da bilinen çeyrek altın, 22 ayar 1,75 gramdır.