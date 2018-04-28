Altın fiyatları dün itibariyle başladığı düşüşüne hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın çeşitleri 28 Nisan 2018'e düşüşle başladı. Son dönemlerde yaşadığı çıkışlar ve dalgalanmalarla piyasalarda hareketli bir gidişat sürdüren altın fiyatlarının bu durgunluğunun ne kadar süreceği merak konusu oldu. İşte 28 Nisan 2018 altın fiyatları ve detayları...

28 Nisan 2018 Cumartesi gününde altın fiyatları düşük endeksli bir başlangıç yaptı ve çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın çeşitleri hafif gerileme yaşamaya başladı. Son günlerde yaşadığı çıkışlar ve dalgalanmalarla yatırımcısına bir hayli kazandıran altın fiyatlarında son durum ne oldu? Altın fiyatları hafta sonuna nasıl başladı? Yaşanan düşüşler sonrasında çeyrek altın ve gram altın kaç lira oldu? İşte 28 Nisan 2018 Cumartesi serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları...

ALTIN GERİLİYOR

Zaman zaman yaşadığı yüksek çıkış ve fiyat artışlarıyla piyasalarda hızlı bir gidişat sürdüren altın fiyatları son iki günde gerilemsiyle adından szö ettiriyor. Fiyatlarda yaşanan son değişimler sonrasında çeyrek altın 281,63 lirayla karşımıza çıkıyor. Çeyrek altın güne hafif düşüşle başlarken gram altın 172,23 liradan alıcısını bulmaya başladı. Ons altın 1.323 liradan güne başlarken Cumhuriyet altını ise 1.138 liradan işlem görmeye başladı. Tam altın 1.123 lira ve yarım altın 563,26 liradan güne başladı. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatları 157,09 lira ve beşli altın fiyatları 5.598 liradan vitrinlerdeki yerini buldu.