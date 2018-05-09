Piyasalarda yaşanan büyük hareketlilik ve dolar fiyatlarındaki tarihi zirveler sonrasında altın fiyatları da hareketlenmeye başladı. Günlerdir yüksek endekste ilerleyen fiyatlar yeni gün itibariyle ateşini daha da yükseltti. İşte 9 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

Piyasalarda son dönemin en hareketli zamanları yaşanıyor. Altın fiyatları günlerdir yüksek endeksinde ilerlemeye devam ederken yeni gün itibari altın fiyatlarındaki artışın devam ettiği görülüyor. Ekonomi analistleri altın fiyatlarında yaşanan yükselişin piyasalardaki duruma bağlı olarak yüksek şekilde devam edeceğini aktarırken özellikle son gelişmelerin altın fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor. Peki, 9 Mayıs 2018 tarihinde altın fiyatlarındaki son gelişmeler neler? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ALTIN FİYATLARINDA DURDURULAMAYAN YÜKSELİŞ

Hafta başından itibaren yüksek endeksini sürdüren altın fiyatları hafta ortasına gelindiğinde yine aynı ilerleyişte devam ediyor. 9 Mayıs 2018’in ilk saatlerinde çeyrek altın 295,50 lirayla alıcısını karşılıyor. Gram altın fiyatları da 183,97 liradan güne yüksek bir başlangıç yapıyor. Tam altın 1.178 lira, yarım altın ise 591 lirayla işlem görmeye başlıyor. Cumhuriyet altını fiyatları 1.208 liradan alıcısını bulmaya başlarken ons altın da 1.315 lirayla yeni güne yüksek başlangıç yapan altın çeşidi oluyor. Diğer yandan 22 ayar bilezik fiyatları 164,83 lira, beşli altın ise 5.873 lirayla günü açıyor.