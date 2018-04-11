ABD Başkanı Donald Trump’un Rusya’ya karşı yayınladığı mesajın ardından dolar ve Euro kuru bir anda alev aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya, ‘Hazır olun çünkü füzeler Suriye’ye gidecek’ açıklamasının ardından döviz piyasası adeta alev aldı. Dolar kuru 4,19 ile tarihi rekorunu kırarken Euro kuru ise 5,17 lira ile yine rekor tazeledi.

DOLAR FİYATLARI REKOR KIRDI

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlenme dolar ve Euro’yu uçurdu. Dolar endeksi 89.22 seviyesine ulaşırken Euro ise 1.23 seviyesine kadar geldi. Trump’ın yaptığı açıklamaların ardından Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş yüzde 3’ü aştı. BIST’in ise 100 endeksi 107 bin 572 puan seviyesine geldi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda Rusya’yı açık açık tehdit etti. Rusya’ya füzeler hazır diyen Trump, füzelerin Suriye’ye gireceğini söyleyerek rest çekti. Trump’ın bu açıklamaları savaşın kapıda olduğunu gösterdi.

RUSYA VURURUZ DEMİŞTİ

Öte yandan Rusya’dan bugün gelen açıklamada, Amerika’dan Suriye’ye yapılacak olan herhangi bir saldırı sonucunda hem füzenin hem de füzenin atıldığı yerin vurulacağı söylenmiş ve bu açıklama ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını art arda getirmişti. İki ülke arasında geçen gerginlik sonucunda döviz piyasalarındaki hızlı yükselişin devam etmesi ve özellikle dolar ve Euro’nun hızla artacağı belirtiliyor.