Emeklilerin merak içerisinde bekledikleri bayram ikramiyelerinin tarihini Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamada, emekli ikramiyelerinin Haziran ayının başında hesaplara yatacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu CNN Türk'te yaptığı açıklamada emeklilerin bayram ikramiyesinin Haziran ayının başında ödenmeye başlanacak mı duyurdu. Bakan Sarıeroğlu açıklamasında ikramiyelerin ve maaşların ayrı ayrı tarihlerde ödeneceğini belirtti.

HAZİRAN BAŞINDA İKRAMİYELER HESAPLARA YATACAK

Emeklilerin merakla beklediği Bayram ikramiyelerini yatacağı tarih belli oldu. Bugün CNN Türk'te bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, e emeklilerin Bayram ikramiyelerinin Haziran ayının başında hesaplarına yatır alacağını duyurdu. Haziran ayının ilk haftasında ödemelerin gerçekleşeceğini söyleyen bakan Sarıeroğlu Bununla ilgili tam tarihlerinde ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti. Hem Ramazan Bayramı hem de kurban bayramı için emeklilere ayrı ayrı bin lira ikramiye verileceğini belirten bakan sarıeroğlu, bu ikramiye ödemelerinin başkalarının demesiyle olmadığını üç aydır masada bulunduğunu ve gündemde olduğunu söyledi.

HER YIL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK

Emeklilerin uzun zamandır beklediği Müjdeli Haber torba yasayla geldi. BAĞ-KUR, SSK ve memur emeklileri Bundan sonra her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ikramiye alacaklar. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ikramiye alacak olan emekliler Ağustos ayında ise Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşacaklar. Üstelik bu ikramiyeler Sadece bu yıla ilişkin olmayacak Bundan sonra her yıl emeklilere bayram öncesinde biner lira ikramiye ödenecek.